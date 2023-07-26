الهلال الأحمر التونسي يدعو المنظمات الدولية للمساعدة في إغاثة المهاجرين

كشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة في تصريح لاذاعة موزاييك الأربعاء 26 جوليية 2023 أن أعضاء المنظمة تكفلوا بالدعم الصحي والنفسي والاجتماعي وتأمين الغذاء وعدة مستلزمات لأكثر من 3500 مهاجر.



وبينت أنه تم إيواء 630 مهاجرا بالمبيتات الجامعية، مشيرة إلى أن حوالي 1500 آخرين يتواجدون في شوارع ولاية صفاقس بين ساحتي باب الجبلي وساحة الأم والطفل إلى جانب مجموعة في قفصة والقصرين.





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