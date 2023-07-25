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فاطمة المسدي: الاربعاء سينطلق التوقيع على لائحة سياسية لتصنيف النهضة ارهابية

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 13:49 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قالت النائبة فاطمة المسدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة شمس أف أم أن الأربعاء سينطلق التوقيع على لائحة سياسية لتصنيف النهضة إرهابية والعمل على حلها.
وأضافت " هنالك تأييد كبير من قبل النواب للائحة خاصة وان النهضة تورطت في الارهاب وفي التمويل الاجنبي" حسب قولها.
وتابعت المسدي " اللائحة هي مبادرة ذاتية من قبل النواب وليس بضغط من اي طرف".


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