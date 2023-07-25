فاطمة المسدي: الاربعاء سينطلق التوقيع على لائحة سياسية لتصنيف النهضة ارهابية

قالت النائبة فاطمة المسدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة شمس أف أم أن الأربعاء سينطلق التوقيع على لائحة سياسية لتصنيف النهضة إرهابية والعمل على حلها.
وأضافت " هنالك تأييد كبير من قبل النواب للائحة خاصة وان النهضة تورطت في الارهاب وفي التمويل الاجنبي" حسب قولها.
وتابعت المسدي " اللائحة هي مبادرة ذاتية من قبل النواب وليس بضغط من اي طرف".
وأضافت " هنالك تأييد كبير من قبل النواب للائحة خاصة وان النهضة تورطت في الارهاب وفي التمويل الاجنبي" حسب قولها.
وتابعت المسدي " اللائحة هي مبادرة ذاتية من قبل النواب وليس بضغط من اي طرف".
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