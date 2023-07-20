عبد الله العبيدي حول مذكرة التفاهم: ' هناك نوع من الضغط والإبتزاز لتونس'

علّق اليوم الخميس 20 جويلية 2023 الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة.



وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر العبيدي أنه لا يحدث في العلاقات الديبلوماسية أن تتواتر الزيارات بهذا المستوى في حيز زمني قصير، وأضاف قائلا 'وكـأنه نوع من الضغط والإبتزاز لتونس.





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