في جلسة حضر فيها المكلف العام بنزاعات الدولة :الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق المحامي منذر بالحاج علي

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واداري شملت الأبحاث فيه المحامي منذر الحاج علي وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وطلب محاميه التاخير لاحضار واعداد وسائل الدفاع.



وبالمنادة على ممثل المكلف العام بنزعات الدولة محمد الوسلاتي ،حضر الجلسة وطلب بدوره التاخير لتقديم اجراءات الدعوى المدنية.

فاستجابت الدائرة للطلب واجلت القضية لموعد 26 اكتوبر.



...