Babnet

في جلسة حضر فيها المكلف العام بنزاعات الدولة :الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق المحامي منذر بالحاج علي

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 56 ث
      
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واداري شملت الأبحاث فيه المحامي منذر الحاج علي وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وطلب محاميه التاخير لاحضار واعداد وسائل الدفاع.

وبالمنادة على ممثل المكلف العام بنزعات الدولة محمد الوسلاتي ،حضر الجلسة وطلب بدوره التاخير لتقديم اجراءات الدعوى المدنية.
فاستجابت الدائرة للطلب واجلت القضية لموعد 26 اكتوبر.
...


وللتذكير فقد قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة القيادي في حركة نداء توس منذر بالحاج علي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لزهر بوعوني من أجل تهم الفصل 96 من المجلة الجنائية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.

ويأتي ذلك على خلفية القضية التحقيقية التي تقدم بها عضو المجلس الوطني التأسيسي فيصل الجدلاوي ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا لزهر بوعوني ومنذر بالحاج علي على خلفية حصول هذا الأخير على جراياته رغم تفرغه لماجيستير الدكتوراه وذلك سنة 2005.

-------------
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لزهر بوعوني وافته المنية في أكتوبر 2017 ... وتبقى القضية جارية لحين تقديم حجة الوفاة


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269985


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 17 جويلية 2023 | 29 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:39
16:15
12:32
05:13
03:26
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet38°
37° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-29
39°-29
41°-30
39°-30
42°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1290,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*