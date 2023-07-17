في جلسة حضر فيها المكلف العام بنزاعات الدولة :الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق المحامي منذر بالحاج علي

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واداري شملت الأبحاث فيه المحامي منذر الحاج علي وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وطلب محاميه التاخير لاحضار واعداد وسائل الدفاع.
وبالمنادة على ممثل المكلف العام بنزعات الدولة محمد الوسلاتي ،حضر الجلسة وطلب بدوره التاخير لتقديم اجراءات الدعوى المدنية.
فاستجابت الدائرة للطلب واجلت القضية لموعد 26 اكتوبر.
وبالمنادة على ممثل المكلف العام بنزعات الدولة محمد الوسلاتي ،حضر الجلسة وطلب بدوره التاخير لتقديم اجراءات الدعوى المدنية.
فاستجابت الدائرة للطلب واجلت القضية لموعد 26 اكتوبر.
وللتذكير فقد قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة القيادي في حركة نداء توس منذر بالحاج علي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لزهر بوعوني من أجل تهم الفصل 96 من المجلة الجنائية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.
ويأتي ذلك على خلفية القضية التحقيقية التي تقدم بها عضو المجلس الوطني التأسيسي فيصل الجدلاوي ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا لزهر بوعوني ومنذر بالحاج علي على خلفية حصول هذا الأخير على جراياته رغم تفرغه لماجيستير الدكتوراه وذلك سنة 2005.
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يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لزهر بوعوني وافته المنية في أكتوبر 2017 ... وتبقى القضية جارية لحين تقديم حجة الوفاة
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