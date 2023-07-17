جدل كبير بسبب التطبيع مع الكلام البذيء على ركح مهرجان قرطاج الدولي في سهرة الضحك

أثار ليلة الاحد 16 جويلية، أحد الفكاهيين جدلا واسعا بسبب استعماله وتوظيفه الكلام البذيء في "السكاتش" الذي قدمه على ركح مهرجان قرطاج في اطار سهرة الضحك.وتداول النشطاء مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الفكاهي وهو يتفوه بهذه العبارات البذيئة بكثافة وقد خلف عديد التعليقات بين مستنكر للمستوى الذي وصل اليه مهرجان قرطاج وبين من اعتبر ان ما صدر عن الفكاهي يتنزل في اطار الابداع وانتقاده لاستعمال التونسيين للكلام البذيء.