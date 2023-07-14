الازهر العمرمي في اول تصريح له بعد مغادرة السجن: مانعرفوش علاش دخلنا وعلاش خرجنا ‎

أدلى ليلة الخميس 13 جويلية، المحامي والناشط السياسي الازهر العكرمي بتصريح مقتضب لاذاعة اي اف أم على اثر خروجه من سجن المرناقية ... وقال العكرمي "بكل بساطة ما نعرفوش علاش دخلنا وعلاش خرجنا .



وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" أعلنت في بيان لها ، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى.





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