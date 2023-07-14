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ميلوني ونظيرها الهولندي يرافقان رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارة إلى تونس الأحد المقبل

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 20:12 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السفر إلى تونس مرة أخرى الأحد المقبل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أعلنت ذلك المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، والتي قالت إن الثلاثة "سيلتقون بالرئيس قيس سعيد بعد ظهر الأحد".
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وبحسب سبينانت، فقد زارت فون دير لاين، وميلوني وروته تونس "بالفعل في 11 يونيو من أجل مجموعة شاملة من الشراكات مع السلطات التونسية".

وقالت سبينانت إن الثلاثة سوف يعودون "الآن" لمواصلة هذه الأنشطة، مشيرة إلى أنه "في نهاية اللقاء مع الرئيس التونسي سيصدرون بيانات للصحافة".
وكالة نوفا


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