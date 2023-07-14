أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق بين المفوضية الأوروبية وتونس لـ"دعم المجتمع"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وأدلى تاياني بهذه التصريحات على هامش الحدث "استراتيجية جديدة للبحر المتوسط"، حيث قال إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "سوف تكون هناك"، و"ستعطى تونس إشارة مهمة لصالح استقرار ونمو القارة الأفريقية".





وبحسب ما أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سوف تتوجه مع ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته مرة أخرى إلى تونس، حيث يلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد ظهر الأحد، وفقا لسبينانت.وأشارت سبينانت إلى أن فون دير لاين وميلوني وروته "كانوا قد ذهبوا بالفعل إلى تونس في 11 يونيو الماضي من أجل مجموعة شاملة من الشراكات مع السلطات التونسية"، والتي بموجبها سيعود الثلاثة الآن لمواصلة هذه الأنشطة، لافتة إلى لى أنه "في نهاية الاجتماع مع الرئيس التونسي سيصدرون بيانات للصحافة".خلال زيارتهم الأخيرة، أصر الثلاثة على الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة وفتح ضفتي المتوسط أمام التنمية الاقتصادية.وكان الرئيس التونسي قد انفتح على الاتفاق لكنه شدد على أن "الوضع في تونس لا يمكن حله إلا على أساس إرادة الشعب، لأنه ليس قضية دولية بل قضية وطنية بحتة". (نوفا)