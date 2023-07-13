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عماد بن حليمة يكشف خفايا ايقاف قاضي في القصرين

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 19:11 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال المحامي عماد بن حليمة في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان عملية الإعفاء والإيقاف بحق رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين تمت على إثر عدة تشكيات من القضاة والمحامين، وأن وحدة من التفقدية العامة لوزارة العدل قد تحولت إلى القصرين وقامت بتفقد 1200 ملف.
واشار بن حليمة وجود العديد من الشبهات المتعلقة بتجاوزات ارتكبها القاضي الموقوف تشمل أساسا عمليات إفراج مريبة على مهربين وغيرهم.


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