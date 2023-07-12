مدير عام مركز النهوض بزرع الأعضاء ينفي قطعيًا وُجود تجارة بالأعضاء في تونس

نفى المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، الدكتور جلال الدين الزيادي، اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023، نفيا قطعيا وجود التجارة بالأعضاء في تونس.



وخلال حواره على اذاعة شمس، شدد الدكتور جلال الدين الزيادي، على أن عملية زرع الأعضاء ليست سهلة وتتطلب توفّر عديد الشروط التي تنص عليها القوانين التونسية.





وأوضح الدكتور الزيادي أن التبرّع بالأعضاء يكون عن طريق شخص مازال على قيد الحياة ويتمتع بعدة شروط أو من طرف شخص متوفي دماغيا مفسرا بأنه من المستحيل اعتماد أعضاء جثة.وتابع بأن عملية زرع الأعضاء تتطلب السرعة حيث لا يمكن أن تظل الأعضاء على غرار القلب والكلى والكبد صالحة للزرع لفترة طويلة وصرح "يجب زرع القلب في ظرف 4 ساعات والكبد بين 8 و10 ساعات والكلى بين 18 و20 ساعة فقط".كما بين بأن عملية زرع الأعضاء يشرف عليها فريق يتراوح عدد أعضائه بين 70 و80 عضوا علما وأن المركز الوطني للتبرّع بالأعضاء هو الطرف الوحيد المُخوّل له إجراء مثل هذه العمليات إضافة إلى تأمين العملية من طرف وزارة الداخلية.وواصل المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بالقول إنه لا يمكن لأي شخص القيام بزراعة الأعضاء فمن الإجباري أن تكون الأنسجة مُتطابقة .كما أكد بأن عدد الأطباء المختصين في زراعة الأعضاء يناهز 13 طبيبا "3 بالنسبة لزراعة القلب وبين 6 أو 7 بالنسبة للكلى وبين 2 أو 3 بالنسبة لزراعة الكبد".هذا وأشار الدكتور جلال الدين الزيادي إلى أنه عملية زراعة الأعضاء مجانية وتطوعية إضافة إلى أن المستفيد من الأعضاء لا يعرف المُتطوّع.