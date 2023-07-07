الدولة تطالب عماد الطرابلسي ب100 مليون دينار وهذا ما كان رده

نظرت أمس الخميس 6 جويلية 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية نهب للمال العام، شملت الأبحاث فيها صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي الذي مثل أمام المحكمة في حالة إيقاف على ذمة قضية أخرى ، ووجّهت له تهمة "المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل".



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وحضر جلسة المحاكم المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 120 مليون دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.

وحضر جلسة المحاكم المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 120 مليون دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.

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