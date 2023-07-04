نجيب الدزيري: في الرديّف المواطن عندو ماء أكثر من المواطن في "اللاك" وقمرت

قال الثلاثاء 4 جويلية، كرونيكور اذاعة اي اف ام ان احتجاجات بعض المواطنين في الرديف بسبب اضطراب توزيع الماء الصالح للشراب أمر عادي لا يجب اعطاؤه أكثر من حجمه.وأكد الدزيري ان المواطن في الرديف عندو الماء أكثر من المواطن في البحيرة وقمرت مشيرا في المقابل الي ان هناك اشكال في تزويد 40 عائلة فقط بسبب أن منازلهم في منطقة أعلى من خزّان الماء.وشدد الدزيري في نفس السياق على ان المحتجين في الرديف لم يرفعوا شعارات ضد الرئيس وان هناك مجموعة صغيرة استغلت الاحتجاج لرفع شعارات مناهضة للرئيس وهو ما رفضه أهالي الرديف.