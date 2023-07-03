Babnet

قفصة: إحتجاجات في الرديف بسبب إنقطاع مياه الشرب عن عدّة مناطق وتوجّه نحو إعتماد نظام الحصص في توزيع الماء

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 13:08 قراءة: 1 د, 16 ث
      
نفّذ مواطنون من مدينة الرديف من ولاية قفصة، اليوم الإثنين، مسيرة للإحتجاج على إنقطاع التزوّد بمياه الشرب بعدّة أحياء، ولمطالبة السلطات بحلول تضمن إيصال الماء لهذه المناطق التي يتواتر فيها إنقطاع هذا المرفق الحيوي وخاصة في فترة الصيف.

وتجمّع عشرات المواطنين وخاصة من سكّان الأحياء العالية أمام مقرّات مركز الأمن والمعتمدية والبلدية قبل أن يخرجوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة للمطالبة بوضع حدّ لـ "حرمانهم من مياه الشرب"، على حدّ قول أحد المُحتجّين، وهو من سكّان حي الرحاحلة، الذي يُعدّ من أكثر الأحياء التي تعاني من إنقطاع التزوّد بمياه الشرب.
وقام المُتحجّون بإحراق العجلات المطاطية وسط المدينة وبساحة الشهيد، وردّدوا شعاراتتطالب المسؤولين بـ "تحمّل مسؤوليتهم" وتلبية مطلبهم في التزوّد دون إنقطاع بمياه الشرب.
...

وتسبّبت أعطاب طالت منذ أيّام مضختي بئرين تزوّدان مدينة الرديف بالمياه في إنقطاع تزويد الأحياء العالية في المدينة، وخاصة الرحاحلة والعمائدية، بمياه الشرب، حسب مدير إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقفصة، الذي أكّد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ عدم ضخّ المياه من هاتين البئرين قد أثّر على تدفّق المياه على خزّان مياه بالمنطقة، وبالتالي على إيصال الماء إلى الأحياء العالية.
ولمواجهة هذا الإشكال، قال هذا المسؤول إن "هناك حلاّ وقتيا سيتمّ اعتماده بداية من اليوم وإلى حين إصلاح الأعطاب التي طالت هذين البئرين"، وهو إعتماد نظام الحصص في توزيع كمّيات المياه بخزّان المدينة على الأحياء، بما يضمن إيصال هذا المرفق إلى كلّ الأحياء والتجمعات السكنية، بما في ذلك الأحياء العالية وفق نظام الحصص.
وكانت مجموعات من أهالي الرديف قد قامت قبيل عيد الإضحى بتحرّك إحتجاجي أمام مقرّ المعتمدية للمطالبة بحلّ جذري لمُشكل تزويد كلّ أحياء المدينة بمياه الشرب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269204


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
34°
 Babnet34° Babnet % 31 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2233°-2334°-2439°-2540°-28
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*