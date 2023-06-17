Babnet

توقيع إتفاقية مساندة فنية بين تونس و الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية التابعة للبنك الافريقي للتنمية

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 10:26 قراءة: 1 د, 18 ث
      
وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد يوم الجمعة 16 جوان 2023 و Olivier Pognon مدير الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية التابعة للبنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب و عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على إتفاقية إحاطة فنية لإعداد طلبات العروض وعقود الإنجاز لفائدة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و ذلك فى سياق مرافقة الهيئة للديوان الوطني للتطهير لإنجاز مشروع معالجة المياه المستعملة بمنطقة الحسيان عن طريق آلية الشراكة بين القطاعين *العام والخاص* .

وثمن سمير سعيّد بالمناسبة هذه المساهمة الفنية بإعتبار الفرصة التى تتيحها لإكتساب الخبرة فى حسن إعداد المشاريع التنموية المزمع إنجازها في صيغة الشراكة بين القطاعين، خاصة على مستوي الجوانب القانونية والترتيبية بما يضمن لها النجاعة فى التنفيذ والإستغلال.

...

وأشار الوزير في هذا السياق أن المخطط التنموي 2023-2025 قد تضمن جملة من المشاريع الهامة التى تعتزم الدولة إنجازها بإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين، إعتبارا لما تتميز به هذه الآلية من قدرة على التحكم فى الكلفة و جودة فى تصميم و إنجاز المشاريع بالنسق المطلوب ، فضلا عن ما تقدمه من فرص للقطاع الخاص حتى يساهم بفاعلية أكبر في المجهود الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، في إطار المصلحةالمشتركة و الإستفادة للجانبين، مشيرا أن المشاريع البيئية لاسيما المتعلق منها بمعالجة المياه المستعملة ثلاثيا بما يمكن من إستغلالها في مجال الري وإنتاج الأعلاف، تحظي بالأولوية في البرامج التنموية المستقبلية.

من جانبه أكد Olivier Pognon إستعداد الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية لتقديم الخبرة والدعم الفني الضروريين لتونس بما يساعدها على إنجاز مشاريعها بإلإستعانة بأفضل المعايير المعتمدة دوليا ، فى إطار حوكمة متطورة و ناجعة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268464


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 17 جوان 2023 | 28 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:43 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
28°
 Babnet29° Babnet % 44 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2034°-2235°-2338°-2541°-26
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*