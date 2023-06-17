الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي: 75% من المعلمين التزموا بقرار حجب الأعداد

انطلقت صباح اليوم السبت 17 جوان 2023 بالحمامات الجنوبية الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي برئاسة الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي.



وفي تصريح لاذاعة موزاييك قال توفيق الشابي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن "الهيئة تنظر في كيفية تقييم المسار النضالي لا التفاوضي للقطاع، كما تنظر في سبل دعم وإسناد القرارات النضالية المتخذة والنية تتجه نحو مواصلة حجب الأعداد للثلاثي الثالث وهو قرار يحظى بإجماع الأعضاء المشاركين في اجتماع اليوم".

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وفي تصريح لاذاعة موزاييك قال توفيق الشابي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن "الهيئة تنظر في كيفية تقييم المسار النضالي لا التفاوضي للقطاع، كما تنظر في سبل دعم وإسناد القرارات النضالية المتخذة والنية تتجه نحو مواصلة حجب الأعداد للثلاثي الثالث وهو قرار يحظى بإجماع الأعضاء المشاركين في اجتماع اليوم".

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وأضاف الشابي أن "وزير التربية يغالط الرأي العام بتقديم معطيات غير صحيحة مثل أن 70% من المعلمين قاموا بإرجاع الأعداد"، معتبرا أن تصريحه حول تواصل العملية التفاوضية يندرج في خانة أساليب دأبت عليها وزارة التربية كطرف رسمي يتنصّل من مسؤوليته في الأزمة".



وفي هذا السياق أكد الشابي أن إحصائيات الجامعة تؤكد أن 75% من المعلمين التزموا بقرار حجب الأعداد.



واستنكر المتحدث ذاته تلويح الوزير بحجب مرتبات الأساتذة، وتوجه له بالقول "عد إلى النظام الأساسي للمربين إن هذا القانون يبين الوظائف المطلوبة من المعلم وهي إنجاز الدرس إعداد الامتحان وإنجازه وإصلاحه واطلاع التلميذ على تقييمه وبذلك فإن الخلاص على قاعدة العمل المنجز أمر مفروغ منه في ظل حجب الأعداد عن الإدارة وليس عن التلميذ".



وأردف الشابي مخاطبا وزير التربية، ردا على قول البوغديري "لن يكون هناك ارتقاء آلي كلفنا ذلك ما كلّفنا.. جامعة التعليم الأساسي ترفض هذا الوعيد.. ونقول للوزير لن نتراجع عن مسارنا النضالي وعن المطالبة بحقوق منظورينا كلفنا ذلك ما كلفنا".



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