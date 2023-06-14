السباحة ممنوعة في 20 شاطئا

قال مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط التابعة لوزارة الصحة سمير الورغلي في برنامج 'Le Mag' على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 إنه تم أخذ عينات من539 نقطة شاطئية للقيام بتحاليل تستند إلى مواصفات ودلائل توجيهية من منظمة الصحة العالمية بشكل دوريّ من بداية جانفي إلى نهاية شهر ماي.
وأوضح أنه بعد إجراء حوالي 2000 تحليل بيولوجي أثبتت النتائج أن المياه حسنة وحسنة جدّا في 71% من مجموع الشواطئ، فيما أظهرت أن 29 شاطئا غير قابل للسباحة موزّعا على 5 جهات كالتالي:
وأوضح أنه بعد إجراء حوالي 2000 تحليل بيولوجي أثبتت النتائج أن المياه حسنة وحسنة جدّا في 71% من مجموع الشواطئ، فيما أظهرت أن 29 شاطئا غير قابل للسباحة موزّعا على 5 جهات كالتالي:
4 شواطئ في ولاية تونس: الحدّ الفاصل بين المرسى وقمرت ورواد الشاطئ // قبالة نهج كازينو حلق الوادي // قبالة نهج فطومة بورقيبة حلق الوادي // قبالة نهج باش حامبة حلق الوادي.
16 شاطئا في ولاية بن عروس: 100 متر جنوب شطّ مروان // قبالة سنترال ترميك رادس // قبالة مبنى الحماية المدنية رادس // 100 متر شمال مصبّ وادي مليان رادس // 100 متر جنوب مصبّ وادي مليان الزهراء // قبالة مصب وادي معيزات الزهراء // مصب وادي بوخامسة الزهراء // قبالة نهج salsa major حمام الانف // قبالة نهج 7 نوفمبر حمام الأنف // قبالة كازينو حمام الأنف // قبالة شارع صلامبو حمام الأنف // قبالة نهج الحبيب ثامر حمام الأنف // قبالة نهج عزيزة عثمانة حمام الأنف // المصب القديم بالشعبية حمام الأنف // مصب وادي العيايشية حمام الأنف // قبالة نزل الكراييب برج السدرية.
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