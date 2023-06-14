السباحة ممنوعة في 20 شاطئا

قال مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط التابعة لوزارة الصحة سمير الورغلي في برنامج 'Le Mag' على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 إنه تم أخذ عينات من539 نقطة شاطئية للقيام بتحاليل تستند إلى مواصفات ودلائل توجيهية من منظمة الصحة العالمية بشكل دوريّ من بداية جانفي إلى نهاية شهر ماي.



وأوضح أنه بعد إجراء حوالي 2000 تحليل بيولوجي أثبتت النتائج أن المياه حسنة وحسنة جدّا في 71% من مجموع الشواطئ، فيما أظهرت أن 29 شاطئا غير قابل للسباحة موزّعا على 5 جهات كالتالي:





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