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ميلوني: الإعلان المشترك الموقع بين تونس والإتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو إقامة شراكة

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 14:50 قراءة: 1 د, 7 ث
      
عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في تصريحات صحفية مشتركة في تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن سعادتها بتوقيع الإعلان المشترك بين الإتحاد الأوروبي وتونس.
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وقالت إنها "خطوة أولى مهمة نحو إنشاء شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تعالج بشكل متكامل كلاً من أزمة الهجرة ومسألة التنمية لكلا ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.
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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد،تحادث اليوم الأحد بقصر قرطاج، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.

وقد جرى هذا اللقاء، بالخصوص، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثّلي الإتحاد الأوروبي.

وتعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، الثانية لتونس خلال أسبوع، بعد أن أدت زيارة عمل يوم 6 جوان الجاري، التقت خلالها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.

يُذكر أن إيطاليا تعمل على حث الإتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، على دعم تونس، خاصة في ظل تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.


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