رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لتعبئة 900 مليون يورو لتونس

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، في مؤتمر صحفي في تونس مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي، مارك روته عقب اللقاء الذي جمعهم اليوم مع الرئيس قيس سعيّد، استعداد الإتحاد الأوروبي لتعبئة 900 مليون يورو لمساعدة البلاد.



وأفادت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة تنمية اقتصادية جنبًا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي.





وقالت إن "الاتحاد الأوروبي وتونس لا يشتركان في القرب الجغرافي فحسب وإنما أيضا في تاريخ مشترك".ونوهت بأنه يمكن لتونس تجاوز الصعوبات الحالية مؤكدة بأنه من "مصلحتنا المشتركة تعزيز العلاقات والاستثمار في الاستقرار والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة، أكدت أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي لتونس، لكن "يمكننا فعل المزيد خصوصا وأن البلاد تملك إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي".كما تحدثت عن الإمكانات في قطاع الطاقة ووضعية "مربحة للجانبين لا سيما فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة التي تحتاجها أوروبا بشدة".وذكرت فون دير لاين بالحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتصدير الطاقة النظيفة من تونس إلى أوروبا مشيرة إلى أن العمل جار لإبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، تحادث اليوم الأحد بقصر قرطاج، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.وقد جرى هذا اللقاء، بالخصوص، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثّلي الإتحاد الأوروبي.وتعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، الثانية لتونس خلال أسبوع، بعد أن أدت زيارة عمل يوم 6 جوان الجاري، التقت خلالها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.يُذكر أن إيطاليا تعمل على حث الإتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، على دعم تونس، خاصة في ظل تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.