رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد الإستعداد لدعم تونس في مسألة الهجرة مركزية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في تصريحات صحفية مشتركة في تونس اليوم مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا، مارك روته أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماما كبيرا لمسألة الهجرة وهو على استعداد لدعم تونس في هذا الصدد.وقالت: "لدينا مصلحة كبيرة في وقف الاتجار بالبشر الذي يواصل ارتكابه مهربون" مشيرة إلى أن العمل جار على شراكة في هذا الشأن تشمل أيضا دعم تونس في إدارة الحدود.

كما لاحظت فون دير لاين أن تونس بها سكان شباب وأن هناك حاجة إلى تبادلات مستمرة مع أوروبا بما في ذلك خطة لإشراك البلاد في برنامج إيراسموس.وخلصت فون دير لاين إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" متحدثةً عن الرغبة في إعادة إنشاء مجلس الشراكة الذي قد ينعقد قبل نهاية عام 2023، وفق مانقلت وكالة نوفا للأنباء.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، تحادث اليوم الأحد بقصر قرطاج، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.وقد جرى هذا اللقاء، بالخصوص، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثّلي الإتحاد الأوروبي.وتعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، الثانية لتونس خلال أسبوع، بعد أن أدت زيارة عمل يوم 6 جوان الجاري، التقت خلالها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.يُذكر أن إيطاليا تعمل على حث الإتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، على دعم تونس، خاصة في ظل تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.