رئيس الوزراء الهولندي يدعو إلى التعاون والتركيز على حقوق الإنسان في معالجة مشكل الهجرة غير النظامية

صرح رئيس وزراء هولندا مارك روته في تصريحات صحفية مشتركة في تونس اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن الهجرة تعد حاليًا واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.



قال "سنعمل على اتفاق بشأن الهجرة" منوها بالنتائج التي توصل إليها مجلس الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في لوكسمبورغ فيما يتعلق بالميثاق الجديد بشأن اللجوء والهجرة.





وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن "التعاون مطلوب ولكن بتركيز تام على حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن "هناك شعورًا بالقدرة على إحراز تقدم كبير" في العلاقات مع تونس.ثم ذكر روته بالمباحثات اليوم بشأن الاقتصاد مؤكدا التوصل إلى إتفاق على جدول أعمال واسع مع تونس.كما أعلن عن تنظيم بعثة تجارية هولندية في المستقبل القريب قائلا إن "الأمر يتعلق بالاقتصاد، ليس فقط من حيث التجارة مع أوروبا ولكن أيضًا على المستوى الثنائي".كما نوه ب"نجاح" زيارة ميلوني إلى تونس في الأيام الأخيرة والعمل الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعداد لزيارة اليوم.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، تحادث اليوم الأحد بقصر قرطاج، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.وقد جرى هذا اللقاء، بالخصوص، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثّلي الإتحاد الأوروبي.وتعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، الثانية لتونس خلال أسبوع، بعد أن أدت زيارة عمل يوم 6 جوان الجاري، التقت خلالها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.يُذكر أن إيطاليا تعمل على حث الإتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، على دعم تونس، خاصة في ظل تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.