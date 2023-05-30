Babnet

تعيينات جديدة في سلك القضاء

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 11:56 قراءة: 0 د, 28 ث
      
علمت إذاعة إي أف أم أن وزيرة العدل ليلى جفال أصدرت مذكرة عمل لسد شغور بعض الخطط القضائيّة على النحو التالي:
. منذر الادب وكيل عام لدى محكمة الإستئناف بتونس
.مراد مخلوف رئيس أول بمحكمة الإستئناف بتونس.
.زهير بن عبد الله وكيل جمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
...

.امال العتروس متفقد عام .
.محسن الورغمي وكيل عام نابل .
.نهلة الجلولي رىيس اول نابل .
.شكري التريكي وكيل جمهورية نابل .
.خولة قويدر وكيل جمهورية اريانة .
.سنية الجريدي وكيل جمهورية منوبة


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267484


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1825°-1725°-1828°-1930°-21
  • Avoirs en devises
    21698,1

  • (29 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33362 DT        1$ =3,10533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mai)   316,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    