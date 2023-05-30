تعيينات جديدة في سلك القضاء

علمت إذاعة إي أف أم أن وزيرة العدل ليلى جفال أصدرت مذكرة عمل لسد شغور بعض الخطط القضائيّة على النحو التالي:

. منذر الادب وكيل عام لدى محكمة الإستئناف بتونس

.مراد مخلوف رئيس أول بمحكمة الإستئناف بتونس.

.زهير بن عبد الله وكيل جمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .



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