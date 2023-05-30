تعيينات جديدة في سلك القضاء

علمت إذاعة إي أف أم أن وزيرة العدل ليلى جفال أصدرت مذكرة عمل لسد شغور بعض الخطط القضائيّة على النحو التالي:
. منذر الادب وكيل عام لدى محكمة الإستئناف بتونس
.مراد مخلوف رئيس أول بمحكمة الإستئناف بتونس.
.زهير بن عبد الله وكيل جمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
. منذر الادب وكيل عام لدى محكمة الإستئناف بتونس
.مراد مخلوف رئيس أول بمحكمة الإستئناف بتونس.
.زهير بن عبد الله وكيل جمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
.امال العتروس متفقد عام .
.محسن الورغمي وكيل عام نابل .
.نهلة الجلولي رىيس اول نابل .
.شكري التريكي وكيل جمهورية نابل .
.خولة قويدر وكيل جمهورية اريانة .
.سنية الجريدي وكيل جمهورية منوبة
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