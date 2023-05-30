سيف الدين مخلوف أمام القضاء العسكري

تنظر اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية مجددا، بتركيبة مغايرة، في ما يعرف بملف 'التطاول على قاضي عسكري وتهديده' المحال فيه المحامي ونائب السابق سيف الدين مخلوف، وفق ما نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم.



وكانت محكمة التعقيب قد قررت نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضد سيف الدين مخلوف والقاضي بسجنه لمدة سنة وحرمانه من مباشرة المهنة لمدة 5 سنوات، واحالته من جديد إلى الدائرة الاستئنافية للنظر فيه بتركيب مغايرة.





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يُذكر أنه تم يوم 27 أفريل 2023 الإفراج عن سيف الدين مخلوف وذلك بعد إتمام فترة العقوبة في ما يعرف بقضية المطار.



وكانت محكمة الإستئناف العسكرية أصدرت يوم 21 جانفي، أحكاما في ما يتعلق بقضية المطار، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والسجن والمنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.



يُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية حكمت حضوريا يوم 10 فيفري على سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر، وذلك في ما يُعرف بقضية المطار.



المصدر شمس