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جلب كاتب نقابة أعوان وإطارات العدلية وأمين المال للتحقيق

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 09:32 قراءة: 0 د, 20 ث
      
جلبت أمس الوحدات الأمنية الى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس كاتب نقابة أعوان وإطارات العدلية حطّاب بن عثمان وامين مال النقابة وذلك لاستنطاقهما من أجل تهم تعلقت بتدليس طابع السلطة العمومية ومسك واستعمال مدلّس.

ويتعلق ملف القضية التحقيقية بأعمال لها علاقة بنشاط النقابة التي كان يترأسها حطاب بن عثمان.

...

وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاق بن عثمان الاذن بإعادته للسجن وتأجيل استنطاق امين المال لموعد لاحق.




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