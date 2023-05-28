تكريم عدد من عملة وإطارات وزارة الفلاحة المحالين على شرف المهنة بعنوان السداسي الأول من سنة 2023

تثمينا لمجهوداتهم طيلة فترة مسيرتهم المهنية، أشرف اليوم الأحد 28 ماي 2023، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على حفل تكريم حوالي 350 عونا من عملة وإطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذّين أحيلوا على شرف المهنة من مختلف الادارات المركزية للوزارة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.



وحضر هذا الحفل الذي نظمته ودادية عملة وموظفي وزارة الفلاحة بعنوان السداسي الأول من سنة 2023، عدد من الاطارات العليا الجهوية والمركزية بالوزارة.



وبالمناسبة، توجه وزير الفلاحة بكلمة شكر وتقدير للسيّدات والسادة الحضور المعنيين بالتكريم لتفانيهم في العمل طيلة مختلف مراحل مسارهم المهني وتحليهم بروح المسؤولية، كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية ومزيد التوفيق في حياتهم، مذكّرا بأهميّة مثل هذه التظاهرات في ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭتوطيد العلاقات بين الأسرة الفلاحيّة.

ومن جهتهم عبّر المكرمون عن بالغ تقديرهم لهذه المبادرة الطيبة والاعتراف بالجميل.



