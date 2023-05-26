المكلف العام يطالب بتعويضات في ملف فساد بودادية أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واداري بودادية اعوان واطارات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق بالودادية المذكورة الذي اتهم وفق ملف القضيّة بارتكاب استيلاءات مالية بعشرات الملايين.



بالمناداة على ممثل المكلف العام بنزعات الدولة حضر الجلسة وتمسك بطلباته المدنية التى فاقت 84 الف دينار ،كما مثل المتهم الجلسة وطلب محاميه تأخير الجلسة لمزيد للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة.



