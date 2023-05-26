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الجبابلي.. منذ 2011 تم القضاء على 100 إرهابي و324 آخرين في حالة إيقاف

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 09:00 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد اليوم الجمعة 26 ماي 2023 الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أن الوحدة المختصة للحرس تمكنت منذ سنة 2011 وإلى اليوم من تنفيذ 365 عملية ومهمة في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس، ذكر الجبابلي أنه تم القضاء على 100 عنصر إرهابي ومقابل إيقاف 324 آخرين.

وأوضح أن من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم عناصر كان مفتش عنها وطنيا ودوليا.

وأشار المتحدث باسم الحرس، إلى أن هذه الأرقام دون احتساب عملية بن قردان باعتبارها كانت حربا وملحمة وسجلت مشاركة المدنيين فيها.


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