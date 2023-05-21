هكذا تطمس ذاكرة مدينة ..

باب نات - لقد قامت بلدية بنان - بوضر من ولاية المنستير هذه الأيام بمواصلة تنفيذ برنامج وضعه المجلس البلدي المنحل من أجل ترميم وصيانة " رحبة " مدينة بوضر التي تتوسط المدينة والتي كان لها دور اجتماعي واقتصادي وثقافي كبير عبر التاريخ الحديث والقديم منذ العهد الحفصي وقبله .. ومن أبرز المعالم في " الرحبة " معصرة زيتون يعود تاريخها إلى العهد الحفصي وهي أقدم معاصر الزيتون في جهة الساحل وربما بالبلاد التونسية قاطبة وقد صممت بهندسة معمارية متميزة تستوجب كثيرا من البحث والدراسة لأهل الاختصاص وبها عديد المكونات والمعدات التي تعود حتما إلى العهد الرماني ..



وللأسف الشديد فإن الأشغال التي أقيمت عليها ستمثل وصمة عار كبري ترسم على جبين كل من خطط ونفذ هذه الجريمة النكراء والبشعة لطمس معلم تاريخي عريق في مدينة بوضر التي اختارها فرانكو زفرلي من بين عديد المدن لإخراج شريطه السينمائي " jésus di Nazareth' وهو من أضخم الأفلام في تاريخ السينما في العالم .. واحتضنت أيضا مسلسل " وردة " التلفزي للمخرج القدير حمادي عرافة..



وبوضر هي مدينة عريقة بتراثها واثارها التي نهبتها عصابات التنقيب والتهريب..والمطلوب ان تتحرك السلط المحلية والجهوية وخاصة والي المنستير والمسؤولين على الآثار والتراث لوضع حد لهذه المهزلة بإزالة الأسمنت الأسود والاجر وارجاع الحالة على ما كانت عليه والقيام بالترميم بمراقبة وإشراف أصحاب الاختصاص..



