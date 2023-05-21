ليلى طوبال تنتقد دعوات مقاطعة فريضة الحج: لماذا لا تطلبون من يسافرون للسياحة بالملايين يتبرعو بيها عوض انتقاد الحجاج

انتقدت الممثلة ليلى طوبال دعوات البعض لمقاطعة فريضة الحج بدعوى غلاء التكلفة قائلة أن التبريرات غير مقبولة.
وكانت نقابة الائمة دعت مفتي الجمهورية الي اصدار فتوى لالغاء الحج هذه السنة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان تسعيرة الحج هذه السنة بلغت قرابة 20 ألف دينار.
وقال كاتب عام النقابة فاضل عاشور في تصريح لاذاعة اي اف ام ان تونس تعيش على وقع ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لذلك لا بد من حسن توجيه الاموال معتبرا انه من الافضل الغاء موسم الحج لهذه السنة وتأجيله الي حين تحسن اوضاع البلاد وانفراج الازمة المالية التي تعيشها.
وكان عبد اللطيف المكي علق على دعوة نقابة الائمة بتدوينة قال فيها
" انقلاب الأدوار...نقابة الائمة إذا هي مشفقة على الإقتصاد عوض أن تدعو الناس إلى الكف عن شرب الخمر و التدخين خاصة المستورد منه بما انهما بالعملة الصعبة و بما انهما مضران بالصحة و هو ما يتماشى و دور الإمام دعت الى الغاء حج هذه السنة لانه بالعملة الصعببة.
وردا على دعوات المقاطعة كتبت طوبال في صفحتها على الفايسبوك التدوينة التالية:
"صباح النور
وكانت نقابة الائمة دعت مفتي الجمهورية الي اصدار فتوى لالغاء الحج هذه السنة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان تسعيرة الحج هذه السنة بلغت قرابة 20 ألف دينار.
وقال كاتب عام النقابة فاضل عاشور في تصريح لاذاعة اي اف ام ان تونس تعيش على وقع ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لذلك لا بد من حسن توجيه الاموال معتبرا انه من الافضل الغاء موسم الحج لهذه السنة وتأجيله الي حين تحسن اوضاع البلاد وانفراج الازمة المالية التي تعيشها.
وكان عبد اللطيف المكي علق على دعوة نقابة الائمة بتدوينة قال فيها
" انقلاب الأدوار...نقابة الائمة إذا هي مشفقة على الإقتصاد عوض أن تدعو الناس إلى الكف عن شرب الخمر و التدخين خاصة المستورد منه بما انهما بالعملة الصعبة و بما انهما مضران بالصحة و هو ما يتماشى و دور الإمام دعت الى الغاء حج هذه السنة لانه بالعملة الصعببة.
أرغب في معرفة عدد الأئمة المنخرطين في هذه النقابة"
وردا على دعوات المقاطعة كتبت طوبال في صفحتها على الفايسبوك التدوينة التالية:
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