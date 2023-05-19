الرئيس السوري بشار الاسد: تونس اُستخدمت كمنصة للتآمر على الفكر العربي وتم اظهارها كمنصة للفكر الظلامي

قال الجمعة 19 ماي، الرئيس السوري بشار الأسد ان تونس اُستخدمت كإحدى منصات التآمر ليس فقط على سوريا بل على الفكر العربي.



وأضاف اثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش انعقاد القمة العربية بالسعودية ان تونس تم اظهارها أيضا منصة للفكر الظلامي الذي يريد ان ينطلق ويسود في مختلف الدول العربية.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أجرى صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بمقر الإقامة بجدة، محادثة مع الرئيس السوري بشار الأسد.



وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين .

واتفق الرئيسان وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية في هذا السياق، على تكثيف آليات وفرص الاتصال والتشاور والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.



كما مثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص بعض الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق للمسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.







