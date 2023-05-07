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الاحتفاظ بمريم الدباغ

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بـ ''الأنستاغراموز'' مريم الدباغ على خلفية صدور مناشير تفتيش في حقها من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنها مدة عشرة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

ووفق اذاعة موزاييك, فان مريم الدباغ تحولت اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفر وعند تقدمها إلى مصالح الحدود وبمراجعة هويتها تبين أنها محل تفتيش من أجل مضامين أحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل وذلك من أجل اصدار صكوك بدون رصيد.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مصدر التفتيش أذنت بالاحتفاظ بمريم الدباغ واحالتها على أنظارها غدا الاثنين لتقرر في شأنها ما تراه مناسبا والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها.


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