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الكاف يسلّط عقوبات على الترجي

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 20:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قرّرت لجنة الانضباط للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تسليط عقوبات على الترجي الرياضي التونسي، على خلفية الإخلالات التي شابت اللقاء الذي جمع الفريق بجمعية شبيبة القبائل الجزائري، وهي كالتالي:

-عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور لأربعة مقابلات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مُضيفا.

- تمتيع الترجي الرياضي التونسي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط، على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي أي تجاوز تأديبي في بحر 12 شهرا، وفي صورة إتيان أيّ تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانها، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الاندية الموالية، وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بقطع النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها.

- معاقبة الترجي الرياضي التونسي بخطية مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكى.

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