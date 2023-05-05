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الدزيري: الرئيس استدعى بودن واخبرها بانه من يضع الحكومة وبالتالي يجب احترام سياساته

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الجمعة ان اقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي كان بسبب حديثها عن رفع الدعم في القريب العاجل.
وأضاف الدزيري " رئيس الجمهورية استدعى رئيسة الحكومة نجلاء بودن واخبرها صراحة ان تصريحات وزيرة الصناعة غير مقبولة ومخالفة لاستراتيجيته متابعا " اخبر بودن انه من يعين الحكومات ويرسم السياسات العامة وفق الدستور".
وتابع " الرئيس قال لبودن ان الشرعية عنده وانه من يعين الحكومة وهي ليست منتخبة وبالتالي فعليها ان تلتزم بأوامره"...
برهان بسيس من ناحيته تسائل ماذا يريد رئيس الجمهورية .. فهو من صادق على برنامج الحكومة... والوزيرة تشتغل في تناغم مع هذه الحكومة ...

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم أمس الخميس، أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 266029

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 05 Mai 2023 à 10h 49m |           
On ne peut qu'appouver ses dires !


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