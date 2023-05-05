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رجل الأعمال ورئيس الترجي الرياضي سابقا سليم شيبوب امام القضاء

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 09:07 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس فيما عرف بقضية مارينا قمرت ، التى شملت الأبحاث فيها ،رجل الأعمال ورئيس الترجي الرياضي التونسي سابقا سليم شيبوب،وقد قررت المحكمة تاجيل المحاكمة لجلسة جوان المقبل استجابة لطلب المحامين .

وللاشارة فقد وافقت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، على طعن دفاع صهر الرئيس الراحل، سليم شيبوب، بخصوص نتيجة الاختبار المتعلق بقضية مارينا قمرت التى حوكم ابتدائيا ب6 سنوات سجنا.

وقد تعلقت القضية بحصول شيبوب على قطع أرض وتحويلها من صبغة فلاحية إلى سياحية وصناعية، دون احترام التراتيب الجاري بها العمل وفق ملف القضية وما ورد في الابحاث.

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