هاجمت بالمولوتوف ... أحكام بين 30 سنة سجنا و المؤبد لكتيبة جهادية احرقت سيارات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما بالسجن المؤبد لعنصرين ارهابين، كما قضت بالسجن لمدة 30 سنة سجنا في حق متهم آخر كونوا كتيبة جهادية بجهة طبلبة من ولاية المنستير هاجموا خلال شهر ماي 2021 مقر منطقة الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير ،واضرموا النار في السيارات الادارية التابعة للحرس الوطني، كما رشقوا المقر بالمولوتوف واحرقوا السيارة الخاصة برئيس منطقة الحرس الوطني بطبلبة.



وانكر المتهميون أمس خلال جلسة محاكمتهم حرق السيارات الادارية التابعة للحرس الوطني معترفين بحرق سيارة رئيس المنطقة،نظرا لأنه حجز دراجة نارية لزعيم الكتيبة.



