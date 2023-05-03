احالة قاضي في قضية فساد مالي واستيلاءات على اموال شركات مصادرة لاسرة بن علي على القطب المالي

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، في قضية تجاوزات واستيلاءات في شركات مصادرة تابعة لاسرة بن علي شملت الابحاث فيها خبير مالي وقاضي …



وبالمناداة على القاضي المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة ،كما لم يحضر المتهم الثاني وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل.



وللتذكير فان القاضي المتهم سبق وان حوكم بعامين سجنا اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اكدت فيها ان القاضي المذكور منزّل بحسابه 800 الف دينار موضحة ان تلك الاموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية من محامي متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية ينوب فيها المحامي المذكور.



وقد حوكم المحامي بعام سجنا ابتدائيا وبعامين سجنا في حق القاضي المتهم.



