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احدهم تحت المراقبة الادارية :محاكمة 3 موالين لداعش كونوا خلية ارهابية بالمنستير

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
باشرت صباح اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية تعلق باقدام 3 متشددين على تكوين خلية ارهابية بجهة طبلبة من ولاية المنستير للقيام بأعمال ارهابية تستهدف خاصة اعوان الحرس الوطني بالجهة واحراق السيارات الادارية.

وقد انكر المتهمين تكوين أي خلية بالرغم من مجابهتهم باعترافتهم المسجلة عليهم بحثا.

ورافع محامي عن أحد الموقوفين وبين ان موكله كان محل مراقبة ادارية وانه كان يعاني من اضطرابات في الأعصاب ويتلقى ادوية مهدئة موضحا انه لا توجد اي صبغة ارهابية للقضية مبينا ان موكله لم يهاجم مقر الحرس الوطني بطبلبة بقوارير المولوتوف.

وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.


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