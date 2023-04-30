على خلفية ما جد خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبايل الجزائري- وزير الداخلية ياذن بفتح تحقيق لكشف ملابسات الاحداث

اوضحت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الاحد انه تم الاذن بفتح تحقيق لكشف كل ملابسات أحداث الشغب التي جدت مساء امس السبت بملعب حمادي العقربي برادس خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري (1-1) لحساب اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم. *

واورد البلاغ انه "على إثر أحداث الشغب التي جدّت مساء يوم 29 أفريل 2023 بملعب حمادي العقربي برادس مناسبة احتضانه لمباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي الترجّي الرّياضي التّونسي وشبيبة القبائل الجزائري، وإقدام مجموعة من الأشخاص على خلع مستودع داخل الملعب (أسفل المدارج تابع للحيّ الوطني الرّياضي) واستعمال المعدات الموجودة داخله في الإعتداء على الوحدات الأمنيّة وإضرام النار، أذن وزير الدّاخليّة كمال الفقـي بفتح بحث تحقيقي وكشف جميع مُلابسات هذه الأحداث والتتبّع العدلي في شأن كُلّ من ستكشفُ عنهُ الأبحاث".



وقد أدّى وزير الداخلية اليوم زيارة تفقد ميدانيّة للوحدات الأمنيّة المتمركزة بملعب رادس للوقوف على مدى جاهزيّتها موصيا اياهم بحسن تامين جميع المباريات والتظاهرات الرّياضيّة ومشددا على ضرورة التصدّي لكافّة مظاهر العُنف وأحداث الشّغب وتطبيق القانُون في حقّ كل مخالف في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.



