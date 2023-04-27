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قضية التأمر على امن الدولة :الافراج عن أحمد دولة ورفض الافراج عن كمال لطيف

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت اليوم دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال كمال اللطيّف ،في حين افرجت عن صاحب نقطة بيع خمور يدعى أحمد دولة، وذلك فيما يتعلق بقضية التأمر على امن الدولة التى توقف على ذمتها المحامون لزهر العكرمي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وعصام الشابي وخيام التركي.....

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