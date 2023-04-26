وفاء الشاذلي: اصدار بطاقة جلب في حق وديع الجريء

أفادت الاربعاء 26 أفريل، المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك بانه تم اصدار بطاقة جلب في حق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.

ولم تذكر وفاء الشاذلي اي تفاصيل عن التهم الموجهة لوديع الجريء الا انها سبق ان تحدثت عن وجود 6 قضايا ضد الجريء تتعلق بشبهات تبييض أموال وفساد مالي.

مع الاشارة الي ان عديد الصفحات على الفايسبوك تحدثت منذ البارحة عن صدور بطاقة جلب في حق الجريء الذي نفى وكذّب ما يتم تداوله.



وقال الجريء في تدوينة بصفحته الرسمية " لأي شخص عديم الأخلاق …ان لم تستحي فافعل ما شئت … تتواصل الإساءة والتشويه والاشاعات الكاذبة من نفس الشخص …".



وتابع قائلا "للأخوة والأصدقاء و لكل من يتساءل أو لكل من تبنى وساهم في نشر الإشاعة بعفوية و عن حسن نية …لا وجود لأي بطاقة جلب ضدي ، وأنا موجود في تونس أصلا … وبطاقة الجلب تصدر عندما لا يستجيب مواطن لاستدعاء صادر عن الجهات القضائية المختصة …".

وأضاف "وديع الجريء يحترم مؤسسات الدولة وبالتالي فهو يستجيب الى أي استدعاء في صورة صدوره عن أي جهة كانت …

ليلتكم زينة".







