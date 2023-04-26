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دليلة مصدق: بقاء ملف الشواشي بيد نفس قاضي التحقيق من عدمه سيكشف حقيقة تعرضه للضغط

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 10:02 قراءة: 1 د, 10 ث
      
شدّدت دليلة مصدق محامية غازي الشواشيي على أنه كان على كاتبة قاضي التحقيق الاتصال بالمحامين مسبقا لإعلامهم بمرضه، احتراما للقضاء والمحامين والمنوّب، معتبرة أن ذلك يدل على أن الشهادة الطبية سلمت في آخر لحظة.

وأضافت مصدق أن هيئة الدفاع في حالة يقظة وتنتظر ما إذا كان الملف سيبقى على ذمة هذا القاضي، لمعرفة هل كان يتعرض للضغط أم لا، مشيرة إلى أن السلطة تحاول في كل مرة تلفيق قضايا أخرى للمتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة بهدف الإبقاء عليهم رهن الإيقاف في حال تبرئتهم من هاته القضية.


وكان من المقرر أن يمثل الشواشي يوم أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة استنطاق، غير أن هذه الجلسة تأجلت بسبب "غياب قاضي التحقيق"، وفق ما صرحت به المحامية دليلة مصدق.

وكانت وزيرة العدل رفعت قضية في حق غازي الشواشي استنادا إلى "المرسوم عدد 54" المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ..

ومنذ بداية العام الحالي شرعت السلطات في حملة إيقافات واسعة طالت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال يشتبه في ضلوعهم في قضايا تتعلق بـ"تهديد أمن الدولة" و"الفساد".

وكان الرئيس سعيد أكد في عديد التصريحات على ضرورة محاسبة من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي " و"الفاسدين" وعلى ألاّ يفلت من المحاسبة "من أجرموا في حق الشعب".

ورفض بشكل قاطع كل الضغوط الخارجية والداخلية للتدخل في هذا الشأن، معتبرا أنها تمس من سيادة تونس ومن استقلالية قضائها.

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