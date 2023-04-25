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سمير ديلو: عنصر امني اتهم راشد الغنوشي بلقاء شخص مشبوه

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال المحامي سمير ديلو في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك عنصر امني قدم شكاية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واتهمه بلقاء شخص مشبوه لكنه لم يستطع اثبات ذلك مع نفي رئيس النهضة لتلك المعطيات.
وأكد ديلو ان الغنوشي يواجه تهم التامر ومحاولة تغيير هيئة الدولة وفيها عقوبات تصل الى الإعدام.
وقال سمير ديلو ان عدد المعنيين بالملف هم 12 شخصا بينهم من هو في الخارج او في حالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة، اذنت أمس لاعوان فرقة مكافحة الارهاب بالعوينة الابقاء على راشد الغنوشي بحالة سراح بعد مكافحته في قضية رفعها عليه أمني ...

هذا ويبقى الغنوشي بحالة إيقاف على خلفية اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه فيما عرف بقضية التأمر على امن الدولة.


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