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البنك المركزي التونسي ينفي طباعة الأموال

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 09:12 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نفت المديرة العامة للسياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي، طباعة الأموال في تونس.

وفي تدخل هاتفي لها في برنامج ماتينال اذاعة شمس اليوم الإثنين 24 أفريل 2023، شددت ريم القلصي على أنه لا يمكن للبنك المركزي التونسي تمويل الميزانية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى تقديم تسبقة.

وبينت القلصي أن الأمر يحتكم للقوانين والعملية مُقننة، وأوضحت أن البنك المركزي التونسي يقوم بتمويل البنوك ويمدها بالتمويلات.

وأقرت في هذا السياق بأن البنوك حاليا تشكو من شح في السيولة...


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