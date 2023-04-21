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الخارجية: "مبادرة أمريكية، بالتنسيق مع البنك الدولي، بتوفير 25 ألف طن من القمح الصلب لفائدة تونس"

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 20:23 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعهّدت السلطات الأمريكية، بالتنسيق مع البنك الدولي، بتوفير شحنة من القمح الصلب، تقدّر بـ 25 ألف طن إلى تونس، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقد تقدمت الخارجية، في هذا البلاغ، بالشكر إلى السلطات الأمريكية، على هذه المبادرة، قائلة إنها "تعكس العلاقات الودّية القائمة بين الشعبين الصديقين وتترجم التضامن والتنسيق المثمرين بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التحديات والأزمات الدولية، على غرار أزمة الغذاء".

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