القناة الوطنية تقرر ايقاف بث مسلسل الجبل الاحمر قبل 4 حلقات من نهايته!؟

فوجئ الاربعاء 12 افريل متابعو مسلسل الجبل الاحمر وعدد من الممثلين في العمل المذكور بايقاف القناة الوطنية لبث المسلسل قبل 4 حلقات من نهايته وبرمجة بث مسلسل الحرقة عوضا عنه.



ونشر الممثل في مسلسل الجبل الاحمر حكيم بلكحلة تدوينة وصف فيها ايقاف بث المسلسل بالفضيحة وقال "فضيحة بش تقعد في تاريخ التلفزة الوطنية، مسلسل الجبل_الاحمر يتكون من 24 حلقة، بعد ما كان 15 و الوطنية طلبت 20 في غصرة متع وقت و فلوس و قلنا ميسالش".



وتابع قائلا "اما القناة توة قررت انها لن تواصل بثه بعد ما عطاونا قرار بالكلمة واحنا مشينا بالثقة ، و ستعيد بث مسلسل حرقة2 و تعود الأسباب إلى الإجراءات الإدارية و العقد الذي تم توقيعه سابقا بين التلفزة و شركة الانتاج و الذي ينص ان المسلسل يحتوي على 20 حلقة فقط و القناة لا علم لها بالباقي.. و لمواصلة بث الحلقات يجب تقديم مطلب في الغرض من طرف المخرج و الشركة المنتجة و التفاوض من جديد".

وتساءل مستنكرا "شكون ياخو فيها القرارات هذي ؟ ب انا logique ؟ تحسبها انسانية ، تحسبها فلوس، تحسبها تقدر المتفرج ، تلقاها غالطة!!؟".



أربع حلقات أخرى من مسلسل الجبل الأحمر والتلفزة الوطنية لا تعلم!



من ناحية أخرى علم راديو IFM من مصادر خاصة أن الجهة المنتجة لمسلسل الجبل الأحمر قد وجهت ظهر اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 مراسلة إلى إدارة التلفزة الوطنية تعلمها فيها أنها برمجت أربعة حلقات من المسلسل المذكور بعد أن تم الاتفاق في إطار العقد الذي يربط بينهما على 20 حلقة فقط.

هذا وقد برمجت التلفزة الوطنية طبقا لهذا العقد إعادة لمسلسل الحرقة، غير أن المراسلة المذكورة لخبطت حسابات المؤسسة العمومية.



كما علمت إف أف أم أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتلق التلفزة الوطنية نسخا من الحلقات الأربع المذكورة لبثها.





