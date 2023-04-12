السجن لنبيل القروي وزوجته واخرون وخطايا ب5 مليون دينار

قضت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعام سجنا في حق نبيل القروي وزوجته و3 أشخاص اخرين وتخطئة كل واحد منهم ب5 مليون دينار وذلك في القضية المعروفة بعقود " اللوبينغ" للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.



