الناطق باسم مسار 25 جويلية يثير الجدل بسبب " الBRICS"

وتحالف البريكس هو تكتل اقتصادي وسياسي مضاد لتحالف دول ال7 الكبار بقيادة امريكا

مايميز البريكس انها تضم الدول التي تحقق اسرع نمو اقتصادي ... ومن بينها انه تكون الدولة اللي تطلب الانضمام ناتجها الداخلي الخام 400 مليار دولار وهو دخل اصغر اقتصاد في المجموعة وهنا الحديث عن جنوب افريقيا

أثار محمود بن مبروك الناطق باسم مسار 25 جويليةجدل بسبب حديثه عن امكانية انضمام تونس الى مجموعة " BRICS".واخطأ بن مبروك في نطق عبارة " بريكس" قائلا انها " برينكس" ليثير بذلك سخرية كل من الإعلامي الياس الغربي والناشط هيثم المكي على امواج اذاعة " موزاييك.وأكد الياس الغربي ان تصريح المتحدث باسم مسار 25 جويلية بشان امكانية تدخل قوى أجنبية مثل الصين وروسيا لحماية الامن القومي التونسي موجب للتبعات العدلية.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، علق على إمكانية انضمام تونس إلى مجموعة "بريكس"،بالقول إن الصين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول "بريكس"، وستعزز التعاون مع الدول النامية.وقال الدبلوماسي الصيني، خلال لقاء إعلامي، وردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الشأن، إن الصين ستواصل الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس، والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى، والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية "بريكس" من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء".ويذكر أن مجموعة "بريكس" تضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تقدم نفسها الآن كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة و"النموذج البديل عن مجموعة السبع".وفي سياق متصل صرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا للصّحافة في 7 افريل الحالي، بأنّ «الجزائر مهتمّة ببلدان (بريكس) لأنّها تشكّل قوة اقتصادية وسياسية»، مؤكدا أنّ العضوية المحتملة لبلاده في هذا النادي من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة يمكن أن تكون سريعة.