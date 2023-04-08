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في شكاية رفعها عليه النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية :محكمة الاستئناف تصدر حكمها على المدون الصحبي العمري

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 12:55 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت أمس هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بشهرين سجنا في حق المدون الصحبي العمري الذي مثل أمامها للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 8 أشهر بخصوص شكاية كان قد رفعها عليه النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية على خلفية تدوينات نشرها العمري على حسابه اتهم فيها بن غربية بالوقوف وراء مقتل الشابة رحمة لحمر التى كانت تعمل في احدى شركات بن غربية وفق ما ورد في تدوينة العمري.


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