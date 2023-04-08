أصدرت أمس هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بشهرين سجنا في حق المدون الصحبي العمري الذي مثل أمامها للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 8 أشهر بخصوص شكاية كان قد رفعها عليه النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية على خلفية تدوينات نشرها العمري على حسابه اتهم فيها بن غربية بالوقوف وراء مقتل الشابة رحمة لحمر التى كانت تعمل في احدى شركات بن غربية وفق ما ورد في تدوينة العمري.
في شكاية رفعها عليه النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية :محكمة الاستئناف تصدر حكمها على المدون الصحبي العمري
En continu...
السبت 08 أفريل 2023 | 17 رمضان 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:59
|12:28
|05:56
|04:26
|
21°
|21°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
4.12 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-8
|20°-10
|21°-9
|20°-11
|27°-11
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 35 955) قضية الكولوار: محكمة التعقيب تلغي
( 30 204) سامي الفهري يندد بقرصنة الحلقة الأ
( 29 828) محمد الاكبر العياري: عندنا 14 قرن
( 28 602) بعد تصريحها بأن مداخيلها من التيك
( 25 939) هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل
( 25 163) محرز الغنوشي: كميات الامطار قد تتج
( 23 669) التكتكوز ضحى العريبي : اتحصل على
( 20 387) كميّات الأمطار المسجلة خلال 24 ساع
( 20 028) هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية ال
( 18 803) سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب28 شخصا من ب
( 18 652) رئيس الدولة ينهي مهام وزير الداخلي
( 18 600) الديوان اف ام " قيس سعيد سيتوجه
( 18 415) توفيق شرف الدين يعلن مغادرته وزارة
( 18 188) على المباشر، رياض جراد يمزّق لائحة
( 17 974) مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر السجن و
( 17 294) توقيت العمل بالادارات العمومية خل
( 16 910) لطفي العماري "توفيق شرف الدين وزير
( 16 898) رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق عدل
( 16 864) القضاء يفرج عن الشيخ الزيتوني عل
( 16 563) احالة ابن الغنوشي واخرون على دائرة
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264625