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هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل اعمال اتهم بنهب 4 مليون دينار من المال العام

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 23:52 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالقطب المالي بالعاصمة ، في ملف قضية تتعلق باتهام رجل اعمال بالحصول على 4 مليارات كقروض من أحد البنوك العمومية دون ضمانات مما تسبب في خسارة للبنك المذكور.


بالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة كما تبين انه نبه عليه بالحضور ،هذا وحفضت التهمة في حق رئيس مدير عام البنك المتضرر بموجب الوفاة.

وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ،وقدم طلباته المدنية التى تضمنت ضرورة اعادة المبلغ المالي وهو 4 مليون دينار.

وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لحضور المتهم.

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