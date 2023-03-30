وفاء الشاذلي لسامية عبو : كان قيس سعيّد عطا لراجلك منصب راك سكت

دخلت المحامية وفاء الشاذلي في خلاف مع القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو بعد أن طالبت الاخيرة بضرورة الرئيس قيس سعيد على الفحص الطبي.
وقالت وفاء الشاذلي " انت وزوجك دعمتما الرئيس قيس سعيد ودعوتماه لاتخاذ الفصل ثمانين ولكن عندما رفض منحه منصبا انقلب عليه".
وتابعت موجهة كلامها لسامية عبو " لماذا لم تطلبي عرضه على الفحص الطبي قبل الإجراءات الاستثنائية لتجيبها عبو " لم يكن يهدم المؤسسات أنذاك".
وقالت وفاء الشاذلي " انت وزوجك دعمتما الرئيس قيس سعيد ودعوتماه لاتخاذ الفصل ثمانين ولكن عندما رفض منحه منصبا انقلب عليه".
وتابعت موجهة كلامها لسامية عبو " لماذا لم تطلبي عرضه على الفحص الطبي قبل الإجراءات الاستثنائية لتجيبها عبو " لم يكن يهدم المؤسسات أنذاك".
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