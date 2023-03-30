وفاء الشاذلي لسامية عبو : كان قيس سعيّد عطا لراجلك منصب راك سكت

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 21:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
دخلت المحامية وفاء الشاذلي في خلاف مع القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو بعد أن طالبت الاخيرة بضرورة الرئيس قيس سعيد على الفحص الطبي.
وقالت وفاء الشاذلي " انت وزوجك دعمتما الرئيس قيس سعيد ودعوتماه لاتخاذ الفصل ثمانين ولكن عندما رفض منحه منصبا انقلب عليه".
وتابعت موجهة كلامها لسامية عبو " لماذا لم تطلبي عرضه على الفحص الطبي قبل الإجراءات الاستثنائية لتجيبها عبو " لم يكن يهدم المؤسسات أنذاك".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 264176

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 30 Mars 2023 à 22h 01m |           
التيار الديمخراطي كان من احرص الاحزاب على الانقلاب وكانو خرار مرار على القصر ... بل هللو وباركو وزغردو طامعين وممنين النفس بقطف الثمار والغناءم والمناصب والتعكعيك العكعوكي ... ولكن حين طلعت لهم قرعة وفاقو بلي هوما جايين يحبيو تحت من يمرد واللي هوما شهيلي يطيبو لغيىهم ووقع توظيفهم كالبلهاء انقلبو بين عشية وضحاها ... كان يتحصلو على عظم تو يسكتو ولكن دويو حتى مصرانة والا شلفوطة لا ما لقاو كان الشلابق على قفاهم ... المغرور والمضروب في روحو غالبا ما
يطلع اغبى الاغبياء ... الغريب والعجبب انهم الى هذه الساعة مازالو ما فهموش شنوة صارلهم ...



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