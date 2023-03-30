تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لإطلاق سراح الموقوفين

نظمت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية والحزب الجمهوري وقفة احتجاجية امام وزارة العدل اليوم الخميس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية االتٱمر على أمن الدولة .وحمل المتظاهرون صور كل من الامين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وامين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك وغيرهم.وردد المتظاهرون شعارات على غرار " حريات حريات لا قضاء بالتعليمات ".