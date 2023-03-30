تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لإطلاق سراح الموقوفين

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 11:17 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نظمت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية والحزب الجمهوري وقفة احتجاجية امام وزارة العدل اليوم الخميس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية االتٱمر على أمن الدولة .

وحمل المتظاهرون صور كل من الامين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وامين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك وغيرهم.
وردد المتظاهرون شعارات على غرار " حريات حريات لا قضاء بالتعليمات ".



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